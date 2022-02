Wird Lassigny-Kaserne in Neuburg für Flüchtlinge reaktiviert?

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bereitet sich auf das Eintreffen von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Hilfsangeboten aus der Bevölkerung. Wie diese koordiniert werden.

Die Solidaritätsbekundungen der Öffentlichkeit gegenüber den Menschen in der Ukraine sind enorm. Auch in Neuburg und im gesamten Landkreis wollen viele Bürgerinnen und Bürger aktiv Hilfe leisten (siehe auch oben stehenden Artikel). Nicht zuletzt was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, die möglicherweise in den hiesigen Landkreis kommen. Eine Überlegung liegt in dieser Hinsicht quasi auf der Hand.

Denn nachdem erst vor ein paar Monaten in Neuburg die neue Unterkunft für Asylbewerber im Gewerbegebiet Grünau eröffnet wurde, steht das jahrzehntelang dafür genutzte Areal auf dem Gelände der ehemaligen Lassigny-Kaserne am Donauwörther Berg leer. Die einstigen Unterkünfte sollen im Zuge des weiteren Ausbaus des neuen Campus’ der Technischen Hochschule Ingolstadt demnächst abgerissen werden. Der genaue Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.

Krieg in der Ukraine: Landkreis in Gesprächen über Reaktivierung des Asylbewerberheims in der ehemaligen Lassigny-Kaserne in Neuburg

Wie das Landratsamt in Neuburg erklärt, sei man bereits seit vergangener Woche mit der Immobilien Freistaat Bayern (Imby) als den Grundstücksbesitzer im Austausch darüber. Ob sich diese Alternative im Fall des Falles ergibt, müsse sich aber erst noch zeigen. Eine Reaktivierung der alten Räumlichkeiten im jetzigen Fall würde sich auch aus Sicht von Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling anbieten. Die Unterkünfte wären bereits mit sanitären Einrichtungen ausgestattet und schnell auch wieder bewohnbar gemacht. „Und man kann davon ausgehen, dass die Menschen, die kommen, nicht länger als unbedingt notwendig bleiben. Sobald sich die Lage zu Hause wieder gebessert hat und Frieden herrscht, wollen die zurück in ihre Heimat“, ist Gmehling überzeugt. Auch Landrat Peter von der Grün hat bereits verdeutlicht, dass die jetzige Situation nicht mit der Flüchtlingswelle von 2015 vergleichbar sei, wo Menschen zu Fuß und ohne Hab und Gut in den Westen geflohen sind.

Auf der Suche nach Unterkünften für Flüchlinge aus der Ukraine bat der Landrat um Unterstützung in den Gemeinden des Landkreises

Wie berichtet, hat Landrat Peter von der Grün einen Krisenstab am Landratsamt eingerichtet. Am Samstag schrieb er die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an und bat um Unterstützung bei der Suche nach Unterkünften in den Gemeinden. Die Reaktion darauf ist erfreulich positiv. Neben der Überlegung, die ehemaligen Unterkünfte auf dem Gelände der Lassigny-Kaserne zu reaktivieren, kann Neuburg derzeit laut Oberbürgermeister Bernhard Gmehling auch noch 150 freie Zimmer im neuen Asylbewerberheim an der Grünauer Straße zur Verfügung stellen.

Während sich der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf das Eintreffen von Flüchtlingen einstellt, sammelt er auch Hilfsangebote und baut vorsorglich weitere Strukturen auf. Für Personen, die bereits aus der Ukraine eingereist sind, hat der Landkreis zum Beispiel bereits als einfache, digitale Kontaktmöglichkeit – neben telefonischer und Mail-Kommunikation - ein Online-Formular auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch erstellt.

Wer in Neuburg-Schrobenhausen Wohnraum für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine anbieten möchte, kann sich dafür online registrieren

Darüber hinaus sind beim Landkreis bereits eine ganze Reihe von Hilfsangeboten für die Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet eingegangen. Wie es von der Pressestelle heißt, werden diese nun am Landratsamt gesammelt, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Wer zum Beispiel freien Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann sich über ein weiteres Online-Formular auf der Homepage des Landkreises melden. Unterkünfte können zudem per E-Mail an unterkunft.ukraine@neuburg-schrobenhausen.de gemeldet werden.

Für weitere Hilfsangebote wurde ebenfalls ein zentrales Kontaktformular sowie die E-Mail-Adresse hilfsangebot.ukraine@neuburg-schrobenhausen.de eingerichtet. Auch diese Angebote werden zunächst gesammelt, um sie im Bedarfsfall koordinieren zu können.

Die Melde-Formulare für Einreisende sowie für Hilfsangebote sind auf der Homepage des Landkreises unter www.neuburg-schrobenhausen.de hinterlegt.