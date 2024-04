Wirtschaftsschule Neuburg unterrichtet ab September ab der 5. Klasse

Ab dem kommenden Schuljahr können Schüler mit der fünften Klasse auf die Wirtschaftsschule wechseln. Die Neuburger nehmen an einem Modellversuch des Kultusministeriums teil.

Gute Nachrichten haben am Dienstag die Wirtschaftsschule Neuburg erreicht: Ab dem kommenden Schuljahr darf die Schule eine fünfte Klasse anbieten und damit für Kinder nach der Grundschule eine Alternative zu anderen, weiterführenden Schulen sein. Eva Hertle, neue Leiterin des Berufsbildungszentrums, zu dem auch die Wirtschaftsschule gehört, freut sich über die Meldung aus dem Kultusministerium.

"Nach langem Warten hat uns die Nachricht erreicht, dass die Wirtschaftsschule Neuburg ab September 2024 am "Schulversuch über eine Eingangsstufe an der vierstufigen Wirtschaftsschule" teilnehmen kann", schreibt Hertle in einer Mitteilung. Dies bedeutet, dass wir ab September eine 5. Jahrgangsstufe anbieten können und ein Übertritt in die Wirtschaftsschule bereits im Anschluss an die Grundschule möglich ist. Geplant ist eine reguläre und eine Ganztagsklasse. Die Lehrkräfte werden aus dem Team der Wirtschaftsschule gestellt. "Wir sind vorbereitet, das umzusetzen", sagt Hertle. Die Neuburger Wirtschaftsschule hatte sich aktiv um die Teilnahme am Modellversuch beworfen. Mit 500 Schülern ist sie die größte Wirtschaftsschule in Bayern.

Für Familien, bei denen nun die Entscheidung für den Besuch einer weiterführenden Schule ansteht, könnte dieses Schulangebot eine echte Alternative zum bisherigen Schulangebot im Anschluss an die Grundschule in der Region darstellen. (fene/AZ)

