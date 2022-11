Wissenstest: Junge Feuerwehrler stellen Können unter Beweis

Plus 75 Feuerwehrler stellen sich dem Wissenstest zum Thema „Brennen und Löschen“. Auftakt war bei der Feuerwehr in Neuburg, drei weitere Termine folgen.

Theorie und Praxis für den Feuerwehrnachwuchs standen im Neuburger Feuerwehrhaus vor Kurzem auf dem Programm. Insgesamt haben sich 75 Jugendfeuerwehrler im ersten von vier Terminen im Landkreis dem Wissenstest zum Thema „Brennen und Löschen“ gestellt und diesen auch bestanden.