Neuburg

20:00 Uhr

WM-Public Viewing in Neuburg: Wo die Fußballspiele zu sehen sind

In der Vergangenheit haben in Neuburg schon viele Public Viewings stattgefunden – unter anderem zur Fußball-WM 2014 am Donaukai, wie dieses Archivbild zeigt.

Plus Die WM in Katar ist umstritten. Auch die Jahreszeit gefällt nicht jedem. Warum manche Gastronomen in Neuburg die Spiele zeigen und andere nicht.

Von Laura Gastl

Das mit der Fußball-WM ist dieses Jahr so eine Sache. Der Fakt, dass das Event im umstrittenen Katar stattfindet, gefällt bei Weitem nicht jedem. Und wer dennoch schaut, der macht sich zur Stärkung der Nerven wohl eher einen Glühwein heiß als sich ein Bier in den Kühlschrank zu legen. Wie gehen die Gastronomen in Neuburg damit um? Veranstalten sie ein Public Viewing – oder lieber nicht?

