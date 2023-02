Neuburg

vor 58 Min.

Hier bekommen in Neuburg Brautkleider bald eine zweite Chance

Noch ist der Laden in der Münchener Straße leer. Doch bald sollen hier, bei "Holla die Braut" von Christina Dronov, künftige Bräute ihre Traumrobe für den bekanntlich schönsten Tag im Leben finden – ganz in Vintage-Manier.

Plus Eine Nachfolge für die einstige Auffüllbar ist gefunden: Mit "Holla die Braut" erfüllt sich Christina Dronov den Traum vom eigenen Geschäft – und folgt damit einem Trend.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

In einem Traum in Weiß vor den Traualtar treten, sich einmal im Leben ein wenig wie eine Prinzessin fühlen und den künftigen Ehemann mit seinem Erscheinungsbild verzaubern: Diese Vorstellung dürfte sich in den Köpfen vieler Frauen abspielen. Kein anderes Kleidungsstück hat einen solch besonderen Stellenwert wie das Brautkleid. Doch es ist meist auch eine teure Anschaffung, die nach dem Einsatz am Tag der Hochzeit in den Tiefen des Kleiderschranks verschwindet. Dem will Christina Dronov entgegenwirken und eröffnet mit "Holla die Braut" ein Secondhand-Brautmodengeschäft in Neuburg – und folgt damit einem Trend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen