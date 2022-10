Neuburg

18:00 Uhr

Wo es auf Feldkirchens Straßen hakt

Plus Bei einem Infoabend stellt sich Verkehrsreferent Bernhard Pfahler den Fragen der Feldkirchener. Wo den Bürgern beim Verkehr der Schuh drückt und warum sie sich dennoch mit Blick auf andere Stadtteile glücklich schätzen können.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Als Kreisrat Reinhardt Reißner im Sommer zu einer kleinen Versammlung geladen hatte, bei der die Einwohner Feldkirchens ihre Bedürfnisse, Sorgen aber auch Anregungen für ihren Stadtteil kundtun konnten, stach vor allem ein Thema immer wieder heraus: der Verkehr. Also ergriff Neuburgs Verkehrsreferent Bernhard Pfahler die Initiative und organisierte gemeinsam mit seinen Stadtratskollegen Klaus Babel und Otto Heckl dafür einen eigenen Infoabend. Knapp 30 Feldkirchener waren der Einladung ins Feuerwehrhaus am Freitagabend gefolgt – und ihnen brannte so einiges unter den Nägeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen