Neuburg

17:50 Uhr

Start-Up baut in Neuburg Salat im Hightech-Container an

Robert Fazekas (rechts) und Markus Bauer von Hydro Grün bauen in einer Lagerhalle in Neuburg Salat an. Die hydroponische Anbaumethode macht eine Ernte das ganze Jahr über möglich.

Plus In Neuburg gibt es ein junges Unternehmen, das frisches Gemüse selbst im tiefsten Winter anbieten möchte. Das wächst nicht auf dem Feld, sondern in einer Lagerhalle.

Von Claudia Stegmann

Ein gläserner Kühlschrank, in dem Salat auf einem Rohrsystem wächst: Wer in jüngster Zeit im Gasthaus Neuwirt eingekehrt ist, wird sich vermutlich gefragt haben, was es damit auf sich hat. Hier wird auf kleiner Fläche gezeigt, was im großen Stil möglich ist. Pflanzen, die ohne Erde wachsen und in die Höhe gestapelt werden - das nennt sich hydroponischer, vertikaler Pflanzenanbau. Und einen solchen gibt es seit etwa einem Jahr auch in Neuburg.

Das junge Unternehmen Hydro Grün hat seinen Sitz in einer Lagerhalle in der Nördlichen Grünauer Straße. Unspektakulär sieht es dort aus. Ein abgetrennter Raum, ein offener Arbeitsplatz, Leitungen, Rohre, Tanks und ein abgeschlossener Container, der aussieht wie eine Kühlzelle. Auf diesen 25 Quadratmetern wollen Robert Fazekas und sein Team zeigen, wie Gemüse und Obst alternativ angebaut werden kann - mit deutlich weniger Wasserverbrauch, auf deutlich geringerer Fläche, gänzlich ohne Pestizide, komplett unabhängig von Wetter, Saison und anderen äußeren Einflüssen.

