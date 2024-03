Neuburg

Wo in Neuburg Studentenwohnheime am Campus entstehen

In diesen Gebäuden entstehen am Campus Neuburg 116 Wohnplätze für Studierende.

Plus Der Bauantrag für die Sanierung eines historischen Gebäudes am Campus Neuburg ist eingereicht. Dort werden 27 Studentenzimmer verwirklicht. Der Mietpreis steht schon fest.

Von Barbara Wild

Noch ist der Campus Neuburg eine Hochschule im Kleinformat. In zwei Gebäuden wird gelehrt, sonst liegt das große Areal noch im Dornröschenschlaf. Derzeit kümmert sich eine Fachfirma um den Schnitt der alten, hochgewachsenen Eschen, die in wenigen Jahren die Campus-Wiese, den Hochschulplatz und die Neubauten beschatten sollen. Die Vorarbeiten dafür laufen auf Hochtouren. Auch beim Studierendenwerk in Erlangen, das die Studentenwohnheime für die TH Ingolstadt betreiben wird. Millionen werden für die aufwendige Sanierung der Gebäude gesteckt. Zeitplan und Mietpreis stehen fest.

In zwei der denkmalgeschützten Bauten an der Stichstraße zur Donauwörther Straße wird das Studierendenwerk insgesamt 24 Millionen Euro investieren, um die Häuser auf Vordermann zu bringen. Das kleinere der beiden Backsteingebäude mit insgesamt drei Stockwerken soll bestenfalls bis 2025 fertiggestellt sein. Der Bauantrag ist bereits eingereicht. Dort sollen dann 27 Wohnungen entstehen. Jede Einheit hat einen Vorraum, eine Küchennische kombiniert mit Wohnraum und ein kleines Duschbad. Die Mieten sind angesichts der hohen Fördersummen durch den Freistaat Bayern gedeckelt. 280 Euro müssen Studierende einrechnen, um dort unterzukommen.

