Woazenbuam: "Die Tante mog koan Fleischsalat" begeistert das Publikum

Plus Die Woazenbuam stehen nach einer Corona-Pause wieder auf der Bühne. In Neuburg begeistern sie mit "Die Tante mog koan Fleischsalat". Das Stück wird noch viermal gespielt.

Spätestens jetzt hat Anika Karl den Olymp des Amateurtheaters erklommen. Mit der Hauptrolle der "Tante Gretl" in dem lustigen Dreiakter von Toni Lauerer "Die Tante mog koan Fleischsalat" hat sie ein starkes Zeichen für die Qualität des Neuburger Woazenbuamtheaters gesetzt. Diese Paraderolle ist ihr nicht nur auf den Leib geschrieben, auch hatten Diana Gerlach, Susi Strauß und Fabienne Hornauer in der Maske Anika Karl überaus treffend präpariert.