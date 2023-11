Wocheneinkauf mit teuren Folgen für eine Neuburgerin

An einem Supermarktparkplatz in Neuburg ist ein Auto angefahren worden. Der Verursacher machte sich davon. Die Polizei ermittelt.

Das Auto einer Neuburgerin ist wohl an einem Supermarktparkplatz angefahren worden. Allerdings bemerkte sie den Schaden erst am Tag nach einem Einkauf. Der Verursacher ist unbekannt.

Die Besitzerin eines beigen Skoda Octavia stellte ihr Auto am Montagabend gegen 18.10 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Nördlichen Grünauer Straße ab. Nach ihrem Einkauf fuhr sie gegen 18.25 Uhr nach Hause. Dienstagvormittag musste sie einen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite feststellen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Schaden beläuft auf 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)

