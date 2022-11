Neuburg

vor 46 Min.

Jetzt gibt's auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Wölfe

Plus Wölfe wurden bei Attenfeld und am Forsthof fotografiert. Wildschweine wühlen den Sportplatz in Joshofen um. Der Konflikt beim Bayerischen Jägerverband wird bei der Hubertusfeier in Neuburg ausgeklammert.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Nach drei Jahren Pause trafen sich die Jäger wieder zu einer Hubertusfeier im Kolpingsaal – und gleichzeitig auch in Schrobenhausen. Die Jagdfunktionäre betonen die Leistungen der Zunft für den Naturschutz und fordern die 770 Jagdscheininhaber im Landkreis zu noch mehr "Biodiversität" im Lebensraum Wald und Flur auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen