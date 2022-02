Neuburg

Wölfe gibt es in Neuburg längst nicht mehr - warum es dazu kam

Der Wolf ist in Bayern längst angekommen. Wölfe gab es vor vielen Jahren auch in und um Neuburg.

Plus Auch in Neuburgs Wäldern lebten lange Zeit Wölfe. Doch schon im frühen 19. Jahrhundert war deren Ende besiegelt. Ein Streifzug durch die Geschichte des Wolfes in der Umgebung.

Von Dr. Markus Nadler

Die Rückkehr des Wolfes nach Bayern löst erneut heftige Reaktionen aus. Im Chiemgau ließ sich zuletzt ein Wolf nicht nur in Siedlungen blicken, sondern er riss dort auch Weidetiere, weshalb er zum Abschuss freigegeben wurde. Da ein Gericht die Genehmigung jedoch stoppte, dürfte das juristische und politische Tauziehen wohl in die nächsten Runden gehen. Abgesehen von dem konkreten Fall werden aber wohl auch die gesellschaftlichen Diskussionen über die Frage des Umgangs mit dem Wolf andauern. Der letzte legale Abschuss eines Wolfes in Bayern soll 1882 erfolgt sein. Danach war das Königreich beziehungsweise der Freistaat praktisch über ein Jahrhundert „wolfsfrei“. Welch tiefen Eindruck „Isegrim“ in den Phantasien und im kollektiven Gedächtnis der Menschen hinterlassen hat, davon zeugen nicht nur unzählige Märchen und Geschichten. Mit ihnen wurde eine Urangst von Generation zu Generation weitergegeben, auch noch, als der reale Wolf längst schon aus der Landschaft verschwunden war.

