Woher soll das Geld für die zweite Donaubrücke in Neuburg kommen?

Plus Das Aktionsbündnis "Auwald statt Asphalt" hat die Grünen-Politikerin Rosi Steinberger nach Neuburg eingeladen. Welche finanziellen Argumente die Vorsitzende des Umweltausschusses im Landtag gegen die geplante Brücke vorbringt.

Immer wieder lädt das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ zu geführten Rundgängen durch den Englischen Garten und durch die Wälder zwischen Neuburg und Joshofen, um gegen die dort geplante zweite Donaubrücke mobil zu machen. Am Freitag hatte das Bündnis Rosi Steinberger zu Gast. Die Grünen-Politikerin und Landtagsabgeordnete führt den Vorsitz des bayerischen Landtagsausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz. Neben ökologischen Argumenten hatte sie aber auch finanzielle Aspekte mit aus München gebracht, die ihrer Meinung nach gegen den Bau dieser Brücke sprechen.