Hotels so gut wie ausgebucht: Wohin mit den Gästen am Neuburger Schloßfest?

Plus Die Stadt Neuburg hat Mühe, zum Schloßfest internationale Gäste unterzubringen. "Ohne die Jugend sterben die Städtepartnerschaften aus", sagt Matthias Enghuber. Auch die Newcastle-Vereinigung beginnt zu bröckeln.

Beim Schloßfest sind Hotels und Pensionen in Neuburg ausgebucht, heuer ist frühzeitig fast nichts mehr frei. Die Stadt Neuburg hat sogar Mühe, Besucher aus befreundeten Städten unterzubringen. Es gibt bereits Absagen aus Hamburg-Finkenwerder und Neuchâtel.