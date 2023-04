Wohl Brände am Krankenhaus gelegt: Tatverdächtige ist in der Psychiatrie

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung am Neuburger Krankenhaus laufen die Ermittlungen der Kripo. Eine 21-jährige Tatverdächtige wurde bereits einem Richter vorgeführt.

Mehrere Jugendliche haben am frühen Samstagmorgen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten. Wie berichtet, haben die mutmaßlichen Täterinnen und Täter vor der Notaufnahme und dem Lieferanteneingang des Neuburger Krankenhauses offenbar Brände gelegt. Besonders im Fokus haben die Ermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt eine 21-Jährige. Die Polizei hat sie bereits in der Nacht auf Sonntag in Gewahrsam genommen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag auf Nachfrage mitteilt, wurde die junge Frau am Sonntag einem Richter vorgeführt. Mittlerweile ist die 21-jährige Tatverdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Wie lange, sei derzeit unklar, teilt ein Pressesprecher der Polizei mit. Die Ermittlungen zu den Brandursachen, der genauen Schadenshöhe und den möglichen Täterinnen und Tätern laufen. Hierzu seien auch Brandermittler der Kriminalpolizei vor Ort am Neuburger Krankenhaus, heißt es.

Brände am Neuburger Krankenhaus gelegt: 21-Jährige ist tatverdächtig

Wie berichtet, konsumierte die Gruppe Jugendlicher zunächst gegen 1.30 Uhr vor der Notaufnahme – während eine Freundin dort behandelt wurde – Alkohol und machte Lärm, weshalb die Polizei anrücken musste. Kurze Zeit später, gegen 3.30 Uhr, fing zunächst ein Mülleimer vor der Notaufnahme Feuer, anschließend brannten mehrere Gegenstände, die vor dem Lieferanteneingang gelagert waren. Hierbei griff das Feuer auf die Fassade des Krankenhausgebäudes über. Laut ersten Schätzungen entstand ein Schaden im geringen fünfstelligen Bereich. Eine Krankenschwester sowie ein Polizist wurden bei ersten Löschversuchen mit einem Feuerlöscher verletzt. Sie mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Für die Patienten bestand laut Polizei keine Gefahr.

Gegen 4 Uhr fielen einige junge Leute aus dieser Gruppe erneut negativ auf, diesmal in der Bahnhofstraße. Laut Polizei hatte die 21-Jährige ein Fahrrad am Neuburger Bahnhof geklaut und zusammen mit einem Begleiter die Windschutzscheibe eines geparkten Autos beschädigt.

Lesen Sie dazu auch