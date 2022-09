Wohnblocks in der Eybstraße: Heuer wohl kein Abriss mehr

Die langen Häuserreihen in der Eybstraße stehen mittlerweile wie Geisterhäuser verlassen da. In Kürze wird sich dort wohl nichts verändern.

Dass die 130 Meter langen Wohnblocks in der Eybstraße in Neuburg abgerissen werden sollen, ist längst klar. Die Bewohner und Bewohnerinnen sind schon vor Monaten ausgezogen und die maroden Häuser stehen leer. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stand der Bauantrag zur Errichtung einer neuen Wohnanlage mit 63 Einheiten und einer Tiefgarage an dem Standort erneut auf der Tagesordnung. Eigentlich ging es dabei nur um eine Formalie zum Bebauungsplan, doch Roland Harsch (Freie Wähler), ließ es sich nicht nehmen, nachzuhaken, wann am Standort wieder etwas passiert.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wollte sich zu dem genauen Zeitplan nicht äußern und wies lediglich darauf hin, dass diesbezüglich intensive Verhandlungen laufen. Eines konnte das Stadtoberhaupt dann aber doch zu den kommenden Monaten sagen: „Heuer wird es wohl keinen Abriss mehr geben. Ich bitte diesbezüglich um Geduld.“