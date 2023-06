Neuburg

vor 36 Min.

Darum wurden durch den Wohnmobilbrand in Neuburg so viele Autos beschädigt

Plus Auch am Tag nach dem verheerenden Brand eines Wohnmobils in Neuburg läuft die Spurensicherung. Die Kripo hat erste Erkenntnisse.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Ein Tag nach dem ungewöhnlichen und folgenschweren Brand eines Wohnmobils im Neuburger Stadtteil Schwalbanger, hat die Kriminalpolizei Ingolstadt erste Ermittlungsergebnisse. Ein technischer Defekt am Fahrzeug war wohl der Grund dafür, dass der Camper Feuer fing und innerhalb kürzester Zeit lichterloh brannte. Zudem ist nun klar, warum das brennende Wohnmobil so viele weiteren Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen hat.

Am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr meldeten Anwohner das Feuer auf dem Parkplatz in der Richard-Wagner-Straße. Eine meterhohe Rauchsäule stand über der Stadt. Die Feuerwehr Neuburg war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte mit Druckluftschaum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen