Neuburg

17:47 Uhr

Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge: Welche Möglichkeiten gibt es in Neuburg?

In der leeren Wohnanlage in der Neuburger Eybstraße wären 32 Wohnungen verfügbar. Doch können dort ukrainische Flüchtlinge unterkommen?

Plus Neuburg und der Kreis bereiten sich auf ukrainische Flüchtlinge vor. Die Stadt hält Wohnungen für sie vor. Was ist mit der leer stehenden Anlage in der Eybstraße?

Während in der Ukraine weiter der Krieg tobt und sich zigtausende Menschen auf die Flucht in den Westen machen, bereitet sich auch der Landkreis mit seinen Städten und Gemeinden darauf vor, Flüchtlingen eine vorübergehende Bleibe anbieten zu können. Die Resonanz auf das Angebot, eine mögliche Unterkunft online über die Homepage des Landkreises anzubieten, sei „überwältigend“, wie Pressesprecherin Sabine Gooss vom Landratsamt mitteilt.

