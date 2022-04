Neuburg

18:48 Uhr

Wohnraum in Neuburg: Stadtrat will strengere Regeln für Investoren

Der Neuburger Stadtrat will Richtlinien zur Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) einführen.

Plus Der Neuburger Stadtrat will Richtlinien zur Sozialgerechten Bodennutzung einführen. Für Investoren, die Wohnraum schaffen, könnte dies deutliche finanzielle Einbußen bedeuten.

Von Andreas Zidar

Die Bedingungen für Investoren, die Wohnraum in Neuburg schaffen möchten, sollen strenger werden. Der Neuburger Stadtrat hat in der Sitzung am Dienstag beschlossen, Richtlinien zur Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) ausarbeiten zu lassen. Diese neuen Richtlinien könnten für Geldgeber einiges ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen