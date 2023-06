Neuburg

18:00 Uhr

Wohnungslose in Neuburg haben ein neues Dach über dem Kopf

Plus Neuburg hat eine neue Unterkunft für Obdachlose. Der Neubau verbessert die Bedinungen für Betroffene. Der Umzug ist für Neuburgs Entwicklung ein wichtiger Schritt.

Von Tabea Huser Artikel anhören Shape

Wer in Neuburg seine Wohnung verliert, findet künftig ein Obdach in der Nördlichen Grünauer Straße. Mit der offiziellen Eröffnung der städtischen Einrichtung findet ein lang diskutiertes Thema ein Ende. In der kommenden Woche erfolgt der Umzug aus dem Backsteingebäude an der Donauwörter Straße in die neue Herberge im Gewerbegebiet. Vor der bunten Fassade des Neubaus versammelten sich Vertreter und Vertreterinnen der Stadt, der Kirchen und des Caritasverbandes, um das Haus einzuweihen. Für die Wohnungslosen verbessern sich die Wohnumstände drastisch.

24 Einzelzimmer mit einem eigenen Eingang, ein Schrank, ein Bett, ein kleines Badezimmer und eine Kochstelle - alles funktional und robust möbliert. Das steht Wohnungslosen in Zukunft in Neuburg zur Verfügung. 3,4 Millionen hat die Stadt dafür investiert. Neben den Einzelzimmern gibt es auch zwei barrierefreie Zimmer und sogar drei Wohneinheiten für Familien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen