Wolf und Artenschutz: Jagdmesse in Grünau startet mit ernsten Worten

Die Jagd- und Schützentage eröffnen ohne die prominente Schirmherrin. Die Jäger wollen auf der Messe erklären, warum sie für den Naturschutz unverzichtbar sind.

Es raucht, es knallt, Hunde bellen: Wenn sich um das Jagdschloss Grünau zahlreiche Gäste in Tracht und Jägerkluft versammeln und zwischen großen Messezelten mit Dackel und Deutsch Drahthaar ihre Runden drehen, dann finden zweifelsohne wieder die Neuburger Jagd- und Schützentage statt. Eröffnet werden sie am Freitagvormittag traditionell mit Bläsern, Böllerschützen und zahlreicher Prominenz - wegen der in diesem Jahr jedoch die ein oder andere Improvisation nötig ist.

Schon was die Neuburger Vertreter aus der Politik angeht, sieht es beim Auftakt der Jagdmesse mau aus. Eine Parallelveranstaltung, die Verabschiedung von Schulamtsdirektorin Ilse Stork, verlangt die Präsenz von OB Bernhard Gmehling, Landrat Peter von der Grün und Staatssekretär Roland Weigert - eigentlich alle unverzichtbar bei der Eröffnungsfeier in Grünau. Und dann muss auch die Schirmherrin der Jagdmesse, Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen.

30 Bilder Ohne Ministerin Kaniber: Die Eröffnung der Neuburger Jagdmesse 2023 in Bildern Foto: Anna Hecker

Davon will sich Veranstalter Hans-Joachim Reich mit seinen Söhnen Hubertus und Leopold aber nicht das Fest verderben lassen: "Es lebe die Improvisation." Immerhin kann er dennoch zahlreiche prominente Gäste begrüßen, darunter Prinz Wolfgang von Bayern, der wie im vergangenen Jahr die Eröffnung der Jagdmesse besuchte. "Bei der Jagdmesse wird das Schloss kurz wieder aus dem Dornröschen-Schlaf geholt und für die Jagd genutzt - wofür es ja eigentlich erbaut wurde", freut sich Prinz Wolfgang.

Neuburger Jagdmesse startet ohne Michaela Kaniber

Statt Kaniber übernimmt kurzerhand deren Staatssekretär Sandro Kirchner das Grußwort. Er sei aus freien Stücken hier, selbst leidenschaftlicher Jäger und Waldbesitzer. Kirchner betont die wichtige Rolle der Jäger, die "hoffentlich von den Besuchern der Messe in die Welt getragen wird". Danach folgen ernste Worte, vor allem zum immer schwereren Stand der Jäger. In der Natur gebe es zahlreiche Herausforderungen, als Beispiele nennt er die Schweinepest, Borkenkäfer oder die genetische Verarmung beim Rotwild - Probleme, die nur mit den Jägern zusammen gelöst werden könnten.

Bei der Neuburger Jagdmesse gibt es den passenden Bedarf für alle passionierten Jägerinnen und Jäger. Foto: Anna Hecker

Der Staatssekretär schließt zu Worten über den Wolf, der sich auch in der Region immer mehr verbreitet und auch die Jäger immer mehr beschäftigt. Zum Thema äußert sich auch Ernst Weidenbusch, Präsident des Bayerischen Jagdverbandes. Seiner Meinung nach sei der Wolf ebenso schützenswert wie alle anderen Wildtiere. Nur wenn er eine wirkliche Bedrohung für den Menschen darstelle oder die Weidehaltung massiv beeinträchtigt werde, dürfe man eingreifen.

Lesen Sie dazu auch

Die generelle Kritik an der Jagd verstehe er nicht und könne er sich nur dadurch erklären, dass die Menschen immer weiter von der Natur weg seien. Denn: "Nur zehn Prozent der Arbeit der Jäger dient der Erlegung, 90 Prozent dem Artenschutz." Würden die Jäger kein Wild entnehmen, könnten beispielsweise zahlreiche Bodenbrüter nicht mehr geschützt werden. Um ein besseres Verständnis für die Jagd in der breiten Bevölkerung zu fördern, sei nun auch die Kampagne "Tierwohltäter" ins Leben gerufen worden.

Jagdmesse Neuburg will Bevölkerung für Jagd sensibilisieren

Der große Stand zur Kampagne in einer der langen weißen Hallen auf dem Gelände ist nur ein kleiner Teil des umfangreichen Angebots. Zahlreiche Händler bieten den passenden Jagdbedarf, von Kleidung über Gewehre, Taschenmesser bis hin zur neuesten Technik, wie leistungsstarken Nachtsichtgeräten. Künstler präsentieren ihre jagdlichen Motive neben Schmuckverkäufern von Anhängern in Geweihform oder Uhren mit Holzarmbändern.

Jürgen Kreitmeier vom Deutschen Falkenorden erklärt, wie der Wanderfalke bei der Krähenjagd hilft. So kann Niederwild geschützt werden. Foto: Anna Hecker

Info: Noch bis zum Sonntag, 15. Oktober, dauern die Jagd- und Schützentage rund um das Schloss Grünau. Der Eintritt kostet für Erwachsene 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Öffnungszeiten sind von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Parkplätze stehen kostenlos am Rand des Geländes zur Verfügung. Alle weiteren Informationen zum Programm finden Interessierte unter www.jagdundschuetzentage.de/index.html im Internet.