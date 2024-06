Neuburg

Wolfert Brederode Quartet: Musik, die die Gegenwart inspirieren kann

Wolfert Brederode, Josst Lijbaart und das Matangi Quartett erinnerten im Birdland Jazzclub an der Ende des Ersten Weltkriegs.

Von Tobias Böcker

Wahrlich ein weites Feld, zu erleben auf dem überschaubaren Raum des Jazzkellers binnen einer Woche von einem Pol zum anderen. Hier der Hot Stuff mit seinen Ursprüngen im frühen 20. Jahrhundert, da die Grenzregion zur Neuen Musik, die Katastrophe der nämlichen Zeit erkundet von dem niederländischen Pianisten und Komponisten Wolfert Brederode gemeinsam mit seinem überaus sensitiven Bruder im Rhythmus, dem Perkussionisten und Drummer Joost Lijbaart, sowie dem Matangi Quartett.

Ein klassisches Streichquartett im Birdland Jazzclub in Neuburg

"Ruins And Remains" hieß das überaus empfindsame Programm, das dem Birdland Jazzclub am Freitagabend den in diesen Räumen eher seltenen Anblick eines veritablen klassischen Streichquartetts gewährte. Ernst ging es dabei zu, mit eher vagen Klängen, verhangenen Melodien, subtilen Andeutungen, impressionistisch anmutenden Klangbildern und wie im Nebel versunkenen Soundscapes.

