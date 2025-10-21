Workshop „Selbstliebe im digitalen Zeitalter“ stärkt Selbstvertrauen von Sechstklässlerinnen

Einen besonderen Projekttag erlebten die Mädchen von zwei sechsten Klassen der Mittelschule Neuburg: Unter dem Motto „Selbstliebe im digitalen Zeitalter“ leitete Stefanie Heiss, Maskenbildnerin und Friseurin, einen Workshop, der Selbstvertrauen, Körperbewusstsein und innere Stärke fördern sollte. Heiss sprach einfühlsam über Themen, die viele Jugendliche beschäftigen: Schönheitsideale in den sozialen Medien, Vergleiche online und der Umgang mit Selbstzweifeln. „Jedes Mädchen ist auf ihre eigene Art schön“, betonte sie. Im praktischen Teil durften sich die Schülerinnen unter Anleitung von Stefanie Heiss vorsichtig schminken und frisieren. Dabei stand nicht das Verändern des Aussehens im Mittelpunkt, sondern das bewusste Wahrnehmen der eigenen Persönlichkeit – und der Spaß daran, sich selbst etwas Gutes zu tun. Der Workshop wurde durch die finanzielle Unterstützung des Freundeskreises der Mittelschule ermöglicht. Dessen Vorsitzende Silvia Bauer besuchte die Veranstaltung persönlich und war von der positiven Atmosphäre beeindruckt. Die Schülerinnen beteiligten sich interessiert, stellten viele Fragen und teilten eigene Erfahrungen. Auch Schulsozialarbeiterin Lena Weigelt lobte die Offenheit, mit der über sensible Themen gesprochen wurde und zeigte sich dankbar für die Initiative: „Gerade in diesem Alter ist es wichtig, Mädchen zu ermutigen, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln und sich nicht von äußeren Erwartungen leiten zu lassen.“ Die Schülerinnen nahmen nicht nur viele Anregungen mit, sondern auch gestärktes Selbstbewusstsein. Der Workshop zeigte deutlich: Echte Schönheit bedeutet vor allem, sich selbst zu mögen – auch online.

