Würdiger Abschluss: Exzentrik und extreme Stimmungen als Ideal

Plus Das Ensemble del Arte und die Solisten Ariel Zuckermann (Flöte) sowie Shalev Ad-El (Cembalo) erfreuen beim Abschlusskonzert des Ensemble del Arte mit Bach und Benda.

Von Johannes Seifert

Das Ensemble del Arte bot im letzten Abokonzert vor der Sommerpause eine Werkauswahl, die das Musikleben des 18. Jahrhunderts zwischen Weimar, Tschechien und Nürnberg streifte. Diese Darbietungen verlangen auf den ersten Blick einen enormen künstlerischen Anspruch, weil die musikalischen Strömungen einerseits doch sehr differenziert sind und andererseits eine historisch informierte Aufführungspraxis bei Frühwerken oftmals sehr schwer zu erreichen ist. Doch den erfahrenen und gefragten Solisten, Ariel Zuckermann (Flöte) und Shalev Ad – El (Cembalo), die einmal mehr verdeutlichen konnten, wie glanzvoll und erlesen die Werke der Komponisten, C. P. E. Bach (Hamburger Sinfonie), J. S. Bach (Konzert für Cembalo, Streicher und B.c.) und Franz Benda (Konzert für Flöte) klingen können, gelang die Darbietung in schier galanter Manier, ganz zur Freude eines beeindruckten Publikums.

Dabei ist es immer wieder erstaunlich, wie sehr Ariel Zuckermann in seiner Doppelrolle als Dirigent und ausgezeichneter Solist das so erfahrene und diesmal etwas reduziert besetzte Orchester führen und leiten kann. Musikalisch reflektieren die Sinfonien des Bach-Sohnes, Carl Philipp Emanuel, die beiden wichtigsten Strömungen jener Epoche: die Empfindsamkeit mit ihrer Forderung, Musik solle das Herz rühren, sowie den Sturm und Drang, der die Exzentrik und Extreme der Stimmungen zum Ideal erhebt. Beides wurde eindrucksvoll vermittelt. Das Ensemble del Arte musizierte zwar bei den rasanten Sätzen leicht unstimmig in den Violinen, glänzte aber durch gute Balance im Tutti und zeigte sich im Einklang mit den glanzvollen Solisten.

