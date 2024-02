"Würstl-Affäre", fetzige Auftritte und ein Sketch

Beim traditionellen Behördenfasching in Neuburg geht es hoch her. Trotz Sparzwangs gibt es Essen.

Computer ausschalten und rein ins Narrentreiben: Im Neuburger Landratsamt tobte am Freitag wieder der berüchtigte Behördenfasching. Die Profis der sechs Faschingsgesellschaften im Landkreis brachten Schwung und Stimmung in den Sitzungssaal. Riesenapplaus gab es für die akrobatische Show des Rock'nroll-Clubs Waidhofen. Dass die Stimmung insgesamt schon mal besser gewesen war, mag vielleicht an der "Würstl-Affäre" gelegen haben.

Im Vorfeld hatte der Personalrat in Übereinkunft mit Landrat Peter von der Grün schriftlich angekündigt, dass es heuer keine Wiener, Weißwürste und Brezen geben werde. Letztlich mussten die Angestellten, Beamten und Promigäste doch nicht hungern, weil Sponsoren die Kosten für die Brotzeit übernommen hatten. Diesen Umstand und die Tatsache, dass der Fasching nicht mehr als Arbeitszeit gewertet wird, spielte das behördeneigene Kabarett mit seinem Vorsprecher, Kreiskämmerer Norbert Hornauer, gebührend aus.

