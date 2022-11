Neuburg

17:30 Uhr

Wunderschöne Melodien beim Herbstkonzert der Stadtkapelle

Plus Rund 350 Gäste sind zum Herbstkonzert der Stadtkapelle Neuburg in die Parkhalle gekommen.Und sie werden vom ersten großen sinfonischen Konzert nach der Corona-Pause nicht enttäuscht.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

Die Verantwortlichen der Stadtkapelle Neuburg hatten sich nicht nur ein anspruchsvolles Programm einfallen lassen, die Musiker glänzten auch in einem atemberaubend eleganten Outfit. Beim ersten großen sinfonischen Konzert nach Corona präsentierten sich die Damen in eleganter Abendgarderobe und die Herren in Anzug und mit Fliege. Vor allem aber beeindruckte das Stammorchester unter der Leitung von Stadtkapellmeister Alexander Haninger mit wunderschönen Melodien. Der zweieinhalbstündige Abend wurde somit ein Hochgenuss für Ohren und Augen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen