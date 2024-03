Zähneknirschend und trotz Überraschung: Kreisausschuss segnet Haushalt ab

Plus Zähneknirschend hat der Kreisausschuss den Landkreishaushalt mehrheitlich abgesegnet. Doch noch vor der Abstimmung tat sich eine millionenschwere Überraschung auf.

Wochenlang wurde diskutiert, beraten, geschimpft und gestritten, bis am Ende ein Kompromiss für den Landkreishaushalt 2024 gefunden wurden. Der schmeckt noch lange nicht jedem der Beteiligten, allen voran den Bürgermeistern im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Doch am Donnerstag wurde dieser Kompromiss im Kreisausschuss zähneknirschend und mehrheitlich abgesegnet. Doch bevor es zur Abstimmung kam, kam Kreiskämmerer Norbert Hornauer mit einer millionenschweren Überraschung um die Ecke - die, mal wieder, für Kopfschütteln im Gremium sorgte.

"Dieser Entwurf ist von deutlichen und schmerzhaften Einsparungen geprägt", sagte Landrat Peter von der Grün zu Beginn der Sitzung. Auf seine Frage, ob man das millionenschwere Zahlenwerk nun nochmal im Detail durchgehen wolle, erntete er ablehnendes Schweigen aus der Runde. Bei den Statements schnellten hingegen die Hände nach oben. Es ist vor allem die Höhe der Kreisumlage von 52 Prozent, die einigen noch immer sauer aufstößt, wie etwa Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck ( CSU): „Ich kann da nicht mitgehen. Welche Antwort geben Sie Kommunen, die ihren Haushalt nicht genehmigt bekommen?“, fragte er den Kreischef, der wiederum versicherte, dass das Landratsamt eine Lösung finden werde. Sein Veto legte auch Bergheims Rathauschef Tobias Gensberger (DU) ein. Er könne nicht verstehen, warum die Ersparnisse nicht voll an die Gemeinden gingen. "Ich gehe von sieben bis acht Kommunen aus, die ihren Haushalt nicht zusammenbekommen werden, da kann ich nicht zustimmen."