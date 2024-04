Zarte Striche mit ernster Botschaft: Integrationsteilnehmer stellen in der Vhs aus

Zwei Künstlerinnen und ein Künstler stellen in der Neuburg Volkshochschule Bilder aus Afghanistan und der Ukraine aus.

Eine ganz besondere Ausstellung ist ab sofort im zweiten Stock der Neuburger Volkshochschule (Vhs) zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten von Nasim Seyamak und Zohra Sidiqi aus Afghanistan und von Anna Hlovatska aus der Ukraine. Zur Eröffnung – mit rund 50 Gästen – führten die Künstler in ihre jeweiligen Arbeiten ein. Die Künstlerinnen und der Künstler seien oder waren Teilnehmer eines Integrationskurses an der Vhs und hier sei auch die Idee zur gemeinsamen Ausstellung entstanden, so Vhs-Mitarbeiterin Martina Waldbuesser, die die Ausstellung organisiert hat.

Die junge Zohra Sidiqi hat in Kabul Miniaturmalerei studiert, durfte ihr Studium jedoch nicht beenden, weil Frauen Schulen und Studium mittlerweile verboten ist. Jetzt hofft sie auf eine Beendigung der Ausbildung und eine künstlerisch ausgerichtete berufliche Zukunft hier. Ihren sensiblen Bildern ist die Schulung mit feinen Pinseln anzusehen, wenn gleich sie nicht nur idyllische Bilder zeigt, sondern auch die weniger schöne Realität in Afghanistan. Sie wünscht sich, dass Menschen in keinem Land der Welt Bildung verwehrt wird.

Anna Hlovatskas Arbeiten beschäftigen sich mit der Natur. Sie arbeitet in Acryl oder Öl und möchte den Respekt und die Liebe zur Natur thematisieren. Sowohl ihr kraftvoll buntes Pferd als auch ihre Landschaftsbilder aus der Neuburger Umgebung zeugen von diesem starken Naturbezug. Eigentlich ist Anna Hlovatska Buchhalterin, hat aber bereits in ihrer Heimat Kiew gemalt und wird ab September zwei Malkurse für Kinder an der VHS anbieten – mit fast unglaublich guten Deutschkenntnissen.

Als Letztes kam der Fotograf und Filmemacher Nasim Seyamak an die Reihe und entführte mit seinem Film „Schechak“ in sein faszinierendes Heimatland. Der Film ließ die Zuschauer am Entstehen eines „Schechaks“, eines Hutes für unverheiratete Mädchen und Frauen teilnehmen und gewährte gleichzeitig Blicke auf ein fernes, fremdes Land. Nasim Seyamak hat in Afghanistan als Ortskraft für Kultur und Geschichte gearbeitet und seine Fotos im Flur der VHS zeugen von großer Professionalität und einem sehr genauen Blick auf Afghanistan.

Schön, dass jetzt viele Menschen die Gelegenheit haben, diese ganz unterschiedlichen und sehr interessanten Arbeiten zu sehen und sich vielleicht gleichzeitig auch bewusst machen zu können, wie gut es uns hier geht – in Freiheit und Frieden. Schön, dass uns andere Kultur bereichert und wir andere Menschen hier offen aufnehmen können.

