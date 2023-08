Zauberhafte Klänge in der Hofkirche zum Abschluss der Sommerakademie

Plus Beim Abschlusskonzert der Alten Musik zeigen die Teilnehmer der Sommerakademie ihr Können. Trotz gelegentlicher Nervosität war das Ergebnis erfolgreicher Arbeit zu hören.

Wer das Vergnügen und manchmal auch die Mühe auf sich nimmt, jungen Menschen die Feinheiten des Gamben-, Posaune- oder auch Geigenspiels nahezubringen, für den gibt es nichts Schöneres, als wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende genauso gut sind wie die Lehrkräfte – vielleicht sogar besser. Das ist natürlich ein langer Prozess, in den zwei Wochen der Sommerakademie, Abteilung Alte Musik, lässt sich das kaum ins Werk setzen.

Beim Abschlusskonzert der Teilnehmer in der Alten Musik aber waren nicht Klänge zu hören, bei denen man meinen konnte, die international renommierten Dozenten seien da selbst aktiv. Die Stücke von Biagio Marini, Johann Hermann Schein, Heinrich Schütz oder Giovanni Gabrieli standen meist blitzsauber im akustisch idealen Kirchenraum, die Instrumentalisten und Sängerinnen und Sänger spielten die Melodien und Harmonien mit beachtlichem Können aus. Auch der tänzerische Schwung und der kompositorische Witz dieser Stücke kamen zur Geltung.