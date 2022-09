Neuburg

vor 2 Min.

Zehn Jahre PFC – und geändert hat sich nichts

Plus Bürgermeister, Stadtrat und Ortssprecher der betroffenen Stadtteile und Gemeinden rund um den Militärflugplatz in Neuburg-Zell ziehen ein ernüchterndes Fazit. Dabei gibt es Beispiele, dass es auch anders gehen könnte. Nächste Bürgerinformationsveranstaltung ist in Planung.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es nun her, dass auf dem Militärflugplatz in Zell erste bekannte Proben in Zusammenhang mit der Belastung durch per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) stattgefunden haben. Zehn Jahre, in denen sich an der tatsächlichen Situation „rein gar nichts geändert hat“. Das stellen jedenfalls in einem gemeinsamen Statement die Bürgermeister Heinrich Seißler (Königsmoos) und Thomas Mack (Weichering) sowie die Ansprechpartner für Zell (Stadtrat Roland Habermeier), Bruck (Ortssprecherin Alexandra Plenk) und Marienheim (Ortsbeauftragte Hildegard Weis) heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen