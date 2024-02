Neuburg

vor 32 Min.

"Zeit noch nicht reif": In der Neuburger Altstadt bleiben PV-Anlagen verboten

Plus Im Neuburger Stadtrat treffen bei einem Antrag zu PV-Anlagen in der Oberen Altstadt Forderungen nach Denkmalschutz und Energiepolitik aufeinander. Entscheidend ist die aktuelle Technik.

Von Anna Hecker

Bisher waren PV-Anlagen laut Denkmalschutzgesetz in der Oberen Altstadt in Neuburg verboten. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde das Denkmalschutzgesetz jedoch geändert, PV-Anlagen sind an historischen Häusern nun mit einem Stufenmodell möglich. Deswegen beantragte nun Gerhard Schoder ( Die Grünen), auch in der Neuburger Altstadt zu erlauben, Solarmodule auf einigen Dächern anzubringen. Ein Vorschlag, der in der jüngsten Stadtratssitzung auf den Tisch kam.

Schoder zeigte sich überzeugt, dass einige Solarmodule verträglich in der Oberen Altstadt angebracht werden könnten, "die PV-Anlagen wären für die Besucher auf der Straße völlig unsichtbar". Dem Hinweis, dass eine beliebte Kamera rund um die Uhr Live-Bilder von den Dächern der Altstadt sende (im vergangenen Jahr alleine 1,2 Millionen Zugriffe auf die Kameraaufnahmen), entgegnete er, dass man dort die Solarzellen unkenntlich machen könnte.

