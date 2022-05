Neuburg-Zell

18:00 Uhr

Bewohner aus Zell fürchten sich vor Asylbewerber

Plus Im Neuburger Stadtteil Zell musste die Polizei gleich zweimal einen aggressiven Flüchtling festnehmen. Jetzt fragen sich die Bürger: Was passiert mit ihm?

Von Claudia Stegmann

So ein Polizeiaufgebot sind die Zeller normalerweise nicht gewohnt. Vor einer Woche waren an einem Dienstagmorgen mehrere Streifenwagen aus Neuburg und Ingolstadt in den Neuburger Stadtteil geeilt, weil in der dortigen Asylbewerberunterkunft ein 31-jähriger Bewohner auf einen seiner Mitbewohner losgegangen war. Erst wollte er ihn mit einer Schaufel schlagen, dann attackierte er ihn mit einem Messer und einer Eisenstange. Der Mann war völlig außer Rand und Band und musste schließlich von den Polizisten gefesselt werden – wogegen er sich mit größtem Widerstand wehrte. Weil er sich überhaupt nicht beruhigen ließ und offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation war, ließ ihn die Polizei mit einem Rettungswagen ins Klinikum bringen. Dort ist er bis heute. Doch in Zell geht unter den Bürgerinnen und Bürgern nun die Sorge um, was passiert, wenn der Asylbewerber zurückkehrt. Denn es war nicht das erste Mal, dass der Mann durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war.

