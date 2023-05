Frauenpower: Die Feuerwehr Zell hat nun eine Frau mit an der Spitze

Plus Die Feuerwehr Zell wählt Eva Hummel als stellvertretende Kommandantin. Außerdem gründen die Beteiligten die erste Kinderfeuerwehr im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Die Feuerwehr Zell hat eine neue stellvertretende Kommandantin. Mit Eva Hummel, 27, tritt im Stadtgebiet erstmals eine weibliche Floriansjüngerin in die Fußstapfen dieses Amtes. Weiter brachte die Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus die Gründung einer Kinderfeuerwehr im südlichen Neuburger Ortsteil auf dem Weg.

Nachdem Stefan Seitz aus beruflichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte, galt es diesen Posten neu zu besetzen. Für die Durchführung der Neuwahl sind vom Ordnungsamt Markus Richter und Nicole Omasreither in den Ortsteil gekommen. „Vielen Dank für den großen Vertrauensbeweis“, so Eva Hummel nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ihrer Wahl zur stellvertretenden Kommandantin der Feuerwehr Zell. Diese unterstützt künftig den Kommandanten Kevin Seidler, welcher im nächsten Tagesordnungspunkt seinen Jahresbericht vortrug.