Heirat zum Faschingsbeginn: Die Kingls aus Zell feiern Goldene Hochzeit

Christine und Georg Kingl aus Zell heirateten am 11.11. vor 50 Jahren – das war alles andere als ein Faschingsscherz.

Am 11.11. geheiratet zu haben, das kommt den Kingls sehr entgegen. Georg Kingl hat keinen der 49 Hochzeitstage vergessen. Das kann nicht jeder Ehemann von sich behaupten. Heuer nun feiern Christine und Georg Kingl aus Zell ihren 50. Hochzeitstag und damit Goldene Hochzeit. Beide erinnern sich noch lebhaft an einen stürmischen und ereignisreichen Tag zum Start in ihr Eheleben. Denn auch das Wetter hatte vor allem in der Nacht zu ihrem Hochzeitstermin stürmische Register gezogen.

Der Hochzeitsmarathon begann bereits am Morgen, da, wie damals üblich, standesamtliche und kirchliche Trauung an einem Tag stattfanden. Nachdem die beiden von Bürgermeister Anton Altenbuchner rechtlich zu Mann und Frau erklärt worden waren, ging es nach Neuburg in die Heilig-Geist-Kirche. „Das Gotteshaus meines Heimatortes Zell wurde damals gerade renoviert und war eingerüstet“, erinnert sich Georg Kingl. Zum Foto-Shooting am Nachmittag strahlte die Sonne vom Himmel. Und natürlich wurde bis in die Nacht hinein gefeiert.

Dass im November geheiratet wurde, dafür war Georg Kingl verantwortlich. Ehefrau Christine erinnert sich: „Bei seinem Heiratsantrag machte er klar und deutlich, dass er einen weiteren Winter mit der Hin- und Herfahrerei zwischen Zell und Heinrichsheim in dem VW mit kaum funktionierender Heizung nicht mehr erleben wolle.“ Dass er der Richtige war, hatte Georg Kingl schon vorher bewiesen. „Sein Tanzstil und sein Wesen haben gepasst.“ Das Tanzen sollte das Ehepaar als gemeinsames Hobby durch ihr Leben begleiten. Beim Tanzen hatten sich die beiden ja auch kennengelernt. Die Heinrichsheimerin und der Zeller fanden in der Gastwirtschaft Ganshorn zueinander. Dort war samstags immer Tanz. Fragt man die beiden, wie eine Ehe über einen so stattlichen Zeitraum funktioniert, so lautete die Antwort unisono: Miteinander reden, einander respektieren und tolerant sein. Und wenn man dann auch noch gemeinsame Interessen hat – umso besser. Aber natürlich hatte auch jeder seinen Freiraum. Sonst hätte Georg Kingl nicht Job, Nebenerwerbslandwirtschaft und über viele Jahre den Vorsitz beim FC Zell-Bruck und beim Kriegerverein sowie das Engagement in weiteren Vereinen unter einen Hut gebracht.

Gefeiert wird das besondere Jubiläum im Familienrahmen. Am Freitag zu Hause und am Sonntag mit Gottesdienst und anschließendem Restaurant-Besuch. Mit den beiden freuen sich die Tochter Sabine und Sohn Georg mit Familien. Und niemand hat es weit zu dem Jubiläumspaar, denn ihre Kinder und die vier Enkel wohnen in direkter Nachbarschaft.