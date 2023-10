Schaurig-gruselige Halloween-Party in Zell

Die erste Zeller Halloween-Party fand großen Zuspruch. Der schaurig-gruselige Abend gefiel nicht nur den kleinen Gästen.

Großen Zuspruch fand die erste Zeller Halloween-Party. Der Leiter der Kinderfeuerwehr, Rainer Forthofer, organisierte zusammen mit den Zeller Kommandanten Kevin Seidler und Eva Hummel einen schaurig-gruseligen Abend, nicht nur für die kleinen Gäste. Kleine Vampire, Hexen oder als Zombies verkleidete Kinder stärkten sich zu Beginn des Treffens im Feuerwehrhaus in Zell mit einem leckeren Hexenmahl bestehend aus „Hexenfinger“, „Graberde mit Würmern“, „Spinnenbrot“ und einer Bowle.

Halloween-Party in Zell

Anschließend zogen die Kinder um die Straßen und klingelten an den Haustüren im Neuburger Ortsteil. „Gib Süßes, oder es gibt Saures!“, war so zu oft hören. Nach dem Verteilen der „Beute“ zogen sich die kleinen Hexen wieder zurück. „Es war eine gelungene Premiere“, freute sich Rainer Forthofer am Abend mit Blick in die strahlenden Kinderaugen. Text/Bild: Roland Habermeier