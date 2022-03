Neuburg-Zell

vor 47 Min.

Staatssekretär Weigert besucht Neuburger Luftwaffengeschwader

Plus Bei seinem Besuch des Luftwaffengeschwaders in Neuburg macht Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert deutlich, wie wichtig die Bundeswehr für die Wirtschaft ist.

Von Katrin Kretzmann

Jahrzehntelang wurde sie kaputt gespart, vernachlässigt, teils verspottet. Nun hat der Krieg in der Ukraine die deutsche Bundeswehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und gezeigt, in welch schlechtem Zustand die Truppe und deren Ausrüstung ist. Und dann verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz das bis dato Undenkbare: Ein Sonderetat von 100 Milliarden Euro soll für die Ausstattung der Truppe locker gemacht werden. Warum sich das aber mit der sogenannten EU-Taxonomie beißt, erklärte Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert kürzlich bei seinem Besuch des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg.

