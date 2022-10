Zerstörungswut in Neuburg: Wie können die Friedhöfe geschützt werden?

Zwei Buben schänden dutzende Gräber auf dem Alten Friedhof in Neuburg. Betroffene fordern besseren Schutz für die Ruhestätten. Doch welche Maßnahmen sind möglich und sinnvoll?

Wer sich am Donnerstag und Freitag mit Besucherinnen und Besuchern auf dem Alten Friedhof in Neuburg unterhält, hört angesichts der Zerstörungswut von zwei Buben, die kurz vor Allerheiligen dutzende Gräber verunstaltet hatten, immer wieder einen Punkt. Kann man irgendwie die Sicherheit auf dem Friedhof erhöhen? Man solle den Friedhof früher am Abend zusperren, heißt es an einer Stelle. An anderer wird eine Videoüberwachung oder eine Sicherheitsstreife gefordert. Doch sind solche Maßnahmen überhaupt möglich beziehungsweise sinnvoll?

"Eine 100-prozentige Sicherheit wird es nicht geben", betont Iris Rehm, Betriebsleiterin der städtischen Friedhöfe in Neuburg. Wer Schaden auf dem Gelände anrichten möchte, schafft dies, ist sich Rehm bewusst – daran ändert auch die Tatsache, dass der Friedhof mit Einbruch der Dunkelheit abgesperrt wird, nichts. Noch wisse man nicht genau, an welcher Stelle die Täter die Mauern des Friedhofs überwunden haben, man habe einen Verdacht. Doch ein solches Eindringen kann man kaum verhindern. "Wir können nicht den ganzen Friedhof mit Maschendrahtzaun umranden."

Vandalismus in Neuburg: Wie können Friedhöfe geschützt werden?

Eine Videoüberwachung sei rechtlich nicht möglich, da es sich um einen öffentlichen Raum handelt. Und auch eine Sicherheitsstreife bewirke wenig, glaubt Rehm. Diese würde zu bestimmten Zeiten durch die Gräberreihen laufen. Wer es darauf anlegt, könnte diese Zeiten herausfinden und einfach zu einem anderen Zeitpunkt in den Friedhof eindringen. Rehm bewertet die Ereignisse der vergangenen Tage als absoluten Einzelfall. "So etwas, in diesem Ausmaß, hat es in Neuburg noch nicht gegeben."

Heinz Rindlbacher, Dienststellenleiter der Neuburger Polizei, spricht ebenfalls von einem "Einzelfall". Er hält wenig davon, nun Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. "Ein Friedhof sollte ein Ort der Ruhe bleiben." Genauso argumentiert Friedhofsverwalter Holger Rinberger. "Das würde gerade Senioren nur verunsichern."

