Zeuge beobachtet Unfallflucht in der Neuhofstraße

Ein 25-jähriger Mann aus Neuburg hat am Dienstagnachmittag in Neuburg eine Unfallflucht beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers notiert. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Fahrer eines Fiat Ducato dabei gegen einen geparkten Fiat Panda. Am geparkten Fahrzeug entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeuge klärt Unfallflucht auf

Der 25-Jährige notierte das Kennzeichen des Verursachers und hinterließ eine Nachricht am Panda. Mittwochfrüh erstattete die Besitzerin Anzeige bei der Polizei. Aufgrund des Kennzeichens konnte der Verursacher, ein 44-jähriger Mann aus Neuburg, schnell ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)