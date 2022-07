Zeugen gefragt: Unbekannter stiehlt in Neuburg eine Fahrrad-Satteltasche

Eine Überwachungskamera hat alles erfasst. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Die Überwachungskamera hat alles genau aufgezeichnet: Am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr hat ein Unbekannter die Satteltasche vom Fahrrad eines 55-jährigen Neuburgers gestohlen. Laut Polizei war das Fahrrad in einem Hof in der Seminarstraße abgestellt. Der Täter, welcher mit seinem Rad zur Tatörtlichkeit fuhr und daran bereits eine Satteltasche angebracht hatte, ging zielstrebig auf das ihm nicht gehörende Rad zu und nahm die Tasche herunter. Anschließend entfernte er sich mit seinem Rad und der Satteltasche in Richtung Brandlbad.

Ein Unbekannter stiehlt in Neuburg eine Fahrrad-Satteltasche

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: etwa 55 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, mit Brille und grünem Rucksack, westeuropäischer Typ, schlank, graue kurze Haare, schwarze Jeans, schwarze Schuhe mit orangen Nike-Emblem und schwarzes T-Shirt der Marke Adidas mit weißen Streifen. In der gestohlenen Satteltasche befanden sich für den Geschädigten wertvolle Gegenstände. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise zum Täter unter der Rufnummer 08431/6711-0. (AZ)