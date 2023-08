Zeugen gesucht: Auto im Neuburger Südpark angefahren

Ein Unbekannter fährt in Neuburg auf dem Südpark ein Auto an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Südpark in Neuburg ist ein Auto angefahren worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 3. August wurde im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 16.30 Uhr ein Fahrzeug am Neuburger Südpark angefahren. Das Auto war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts abgestellt.

Fahrzeug am Neuburger Südpark beschädigt

Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)