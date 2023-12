Zeugen gesucht: Auto wird in Neuburg am Kofferraum beschädigt

In Neuburg wird ein geparktes Auto offenbar von einer Frau beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Sudentenlandstraße in Neuburg ist am 27. Dezember ein grauer Skoda Octavia beschädigt worden. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Gegen 12.30 Uhr war dort eine jüngere Frau mit einem Handwagen unterwegs, als eine Anwohnerin ein lautes Geräusch hörte. Als die Frau nachsah, konnte sie die Unbekannte mit dem Handwagen erkennen, die dort neben dem Skoda einen Tisch auflud. Offenbar wurde dabei der Wagen beschädigt.

Anschließend informierte sie die Eigentümerin des Wagens. Am Skoda entstand am Kofferraum ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Unbekannte hatte sich bereits entfernt. Die Frau war etwa 25 Jahre alt und hatte schwarze Haare; bekleidet war sie mit einer schwarzen Winterjacke und einem weißen T-Shirt. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)