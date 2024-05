Zeugen gesucht: Autoreifen aus geparktem Pkw in Neuburg geklaut

Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag Reifen aus einem geparkten Auto in Neuburg gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu einem Diebstahl kam es in der Nacht auf Freitag in Neuburg. Laut Bericht der Polizei entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 19 und 5.30 Uhr vier Autoreifen aus einem geparkten VW Passat in der Straße Am Härtle.

Unbekannte klauen Reifen aus geparktem Auto in Neuburg

Hierzu wurde das Schloss auf der Fahrerseite aufgebrochen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)