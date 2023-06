Zeugen gesucht: Dieb auf Flohmarkt am Neuburger Südpark unterwegs

Die Neuburger Polizei sucht einen Taschendieb, der auf einem Flohmarkt in Neuburg zugeschlagen hat.

Bei einem Flohmarkt am Neuburger Südpark war ein Taschendieb am Werk. Das teilte die Polizei mit. Am 11. Juni kam es im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 10 Uhr zu zwei Taschendiebstählen am Flohmarkt am Südpark. Beide Male wurde durch Unbekannte die Geldbörse aus den Handtaschen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)