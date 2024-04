Zeugen gesucht: Diebstähle während Fußballtraining in Neuburger Sportheimen

Während zwei Fußballtrainings in Neuburg kam es in den Umkleiden der jeweiligen Sportheime zu Diebstählen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu gleich zwei Diebstählen kam es Donnerstagabend in Sportheimen in Neuburg. So wurden während des Trainings des SC Feldkirchen sowie des VfR Neuburg mehreren Spielern aus den Umkleiden die Geldbörsen entwendet.

Diebstähle aus Umkleiden während Fußballtraining in Neuburg

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)