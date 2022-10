Zeugen gesucht: Drei Neuburger bei nächtlichem Streit verletzt

In Neuburg waren an einem nächtlichen Streit mehrere Personen beteiligt. Drei Männer wurden dabei verletzt.

Gegen 2.45 Uhr ist es am Samstag in der Luitpoldstraße in Neuburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen gekommen. So lautet der Polizeibericht. Vorausgegangen war ein Streit zwischen zwei Personengruppen. Drei Männer aus Neuburg wurden von einer Personengruppe (sechs Männer und eine Frau) zunächst verbal angegangen.

Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen die drei Männer aus Neuburg leicht verletzt wurden. Die drei Geschädigten erstatteten nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei in Neuburg. Zur Tätergruppe gibt es bislang keine Erkenntnisse. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg zu melden. (AZ)