Zeugen gesucht: E-Scooter in Neuburg gestohlen

Der Roller stand vor der Sparkasse in der Berliner Straße. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen des Diebstahls.

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend einen E-Scooter in Neuburg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stand das Fahrzeug zwischen 18 und 19 Uhr vor der Sparkassenfiliale in der Berliner Straße. Der E-Scooter war nicht abgesperrt.

E-Scooter vor Neuburger Sparkasse gestohlen

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)