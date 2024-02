Zeugen gesucht: Ein Unbekannter beschädigt in Neuburg ein Auto

Ein geparktes Fahrzeug wird in Neuburg beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen dem 30. Januar, 16 Uhr, und dem 2. Februar, 13 Uhr, wurde ein geparktes Auto in Neuburg beschädigt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde in der Graßeggerstraße ein geparkter Audi am Heck beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)