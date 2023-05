Der oder die Täter durchsuchten das Haus in der Monheimer Straße nach Bargeld und Schmuck.

Ein oder mehrere Täter sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Monheimer Straße in Neuburg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, gewaltsam ein Holzfenster aufgehebelt, um in das Gebäude des 58-Jährigen zu gelangen.

Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus in Neuburg

Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Bargeld und hochwertigem Schmuck, flüchteten allerdings ohne Beute, da er oder sie nicht fündig wurden. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)