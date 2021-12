Zeugen gesucht: Exhibitionist belästigt in der Neuburger Innenstadt eine Zustellerin

Ein Unbekannter hat sich in der Neuburger Innenstadt vor einer Zeitungszustellerin selbst befriedigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine Zeitungszustellerin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4 Uhr in der Neuburger Innenstadt Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Ein bislang Unbekannter suchte in der Färberstraße aus einiger Entfernung Blickkontakt zu der Geschädigten und onanierte hierbei.

Die verständigten Polizeikräfte konnten den Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (nr)