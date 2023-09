Zeugen gesucht: Fahrerflucht auf Parkdeck in Neuburg

Ein bisher unbekannter Täter hat auf dem Parkdeck des Müller-Gnadenegg-Wegs einen BMW beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Neuburgerin hat am Mittwoch, 13. September, ihren silbernen 1er-BMW auf dem Parkdeck des Müller-Gnadenegg-Wegs in Neuburg geparkt. Im Zeitraum von 8 bis 13.30 wurde das Fahrzeug am linken, vorderen Kotflügel beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, lässt sich aufgrund des Schadenbildes von einer Fahrerfluch ausgehen. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431-67110. (AZ)

